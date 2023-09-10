СБУ собрала доказательства на очередного предателя, который входил в оккупационные группировки рф и воевал против Украины на южном фронте.

Как сообщает пресс-служба СБУ, его взяли в плен во время боев у поселка Роботино в Запорожской области еще весной.

Предатель вступил в ряды 810-й бригады морской пехоты из России, где его назначили стрелком вражеского подразделения.

Россияне направили его на южный фронт для укрепления первой линии обороны накануне контрнаступления ВСУ.

На передовой предатель обустраивал фортификационные постройки и дополнительные огневые точки.

Мужчина обстреливал позиции украинских войск из пулемета и ручного противотанкового гранатомета.

Во время одного из боев он был задержан Службой безопасности.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

Известно, что сейчас он находится под стражей, злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

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