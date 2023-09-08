Бывший чиновник одного из городских советов Киевщины обвиняется в растрате более миллиона гривен, и дело будет рассматриваться в суде.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры подтвердили и передали в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя городского головы исполнительного комитета одного из городских советов Киевской области за растрату чужого имущества согласно части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

До досудебного расследования было установлено, что подозреваемый, исполняющий обязанности городского головы, заключил договор с предприятием на поставку светодиодных светильников для наружного освещения при невыгодных условиях для горсовета – по ценам значительно превышающим рыночные цены.

По акту приемки-передачи, подписанному чиновником горсовета, из бюджетных средств было уплачено 3,6 миллиона гривен на счет предприятия.

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, орган местного самоуправления переплатил практически 1,9 миллиона гривен.

Досудебное расследование проводилось следователями Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Важно отметить, что согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может подлежать уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана законным способом и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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