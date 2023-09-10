Чиновники решили нажиться на незаконной добыче ископаемых на территории объекта природно-заповедного фонда.

Так, сообщено о подозрении исполняющему обязанности директора коммунального предприятия.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, чиновник подозревается в совершении незаконной добычи полезных ископаемых в заповеднике.

Сообщается, что подозреваемый злоупотребляя служебным положением и без разрешения совершил на территории ландшафтного заповедника незаконную добычу суглинка – кирпично-черепичное сырье.

Данное сырье входит в перечень полезных ископаемых местного значения.

Таким образом, после проведенных экспертиз стало известно, что размер нанесенного ущерба составляет более 2,2 млн грн.

Известно, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения, чиновнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 240 УК Украины.

Ранее сообщалось, что в Одесской области присвоили более 7,5 млн выделенных на строительство амбулаторий семейной медицины.

В Одесской области чиновники присвоили более 7,5 млн грн, выделенных государством на строительство амбулаторий.

Они заключали договоры, получали аванс и создавали видимость выполнения, а в документацию вносили сведения с завышенными объемами выполненных работ.

Правонарушителям грозит до 12 лет и с конфискацией имущества.

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