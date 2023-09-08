Во время рабочего визита в Осло в Норвегии украинка по имени Ирэна попала в неприятную ситуацию. Она сняла квартиру в центре столицы из-за популярной платформы для поиска жилья. Однако, прибыв в квартиру, она была удивлена ​​"пророссийским интерьером".

Следует отметить, что Ирэна путешествовала с двумя детьми. Ее устраивали условия, и она согласилась на это жилье, но не знала, что такой вот сюрприз ее ждет. По ее словам, она прибыла в квартиру поздно вечером и была неприятно удивлена ​​утром.

На окне квартиры она заметила бюст российского лидера Владимира Ленина, и на кровати обнаружила постель с рисунками матрешек. Ирэне не удалось увидеть намеки на фанатов Путина на фотографиях жилья.

"Заселилась поздно вечером, и каково же было мое удивление, когда я разостлала кровать, а там постель с матрешками! Утром, заварив кофе и открыв шторы в гостиной, я увидела... Ленина, который смотрел на меня с подоконника в своей бронзовой скульптуре ", – рассказала женщина.

Владелец квартиры на возмущение удивленной арендаторки не ответил адекватно, и это казалось Ирене странным и рассеянным.

"Наверное, считал мой вопрос не корректным или что. Но сдавать жилье с традиционными атрибутами россии считаю не только неправильным, и не потому, что я украинка, а потому, что пропагандировать культуру агрессора, который 1,5 года ведет войну в центре Европы, является недопустимым", – высказалась Ирэна.

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