Победитель "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал детально, как сделать идеальный перекус для детей в школе и не только.

Звезда проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусные ватрушки с орешками и сгущенным молоком. Также "Мастер Шеф" Клопотенко сразу посоветовал, чтобы обеспечить правильное поднятие теста, обратите внимание на срок годности дрожжей – они должны быть свежими. Молоко, используемое в рецепте, должно быть теплым, но не горячим.

Слишком горячее молоко может уничтожить дрожжи, и тесто не поднимется. Из указанных ингредиентов вы получите примерно 10-12 булочек, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

Ингредиенты. Для теста:

2 столовые ложки сахара

500 г муки

10 г сухих пекарских дрожжей

2 яйца

250 мл молока

20 г сливочного масла

10 г ванильного сахара

1/3 чайной ложки соли

Желток 1 яйца для смазки теста

Для начинки:

100 г орехов

150 г сгущенного молока

ШАГ 1 В большой миске объедините 2 столовые ложки сахара, 20 г растопленного сливочного масла, 10 г ванильного сахара, 250 мл теплого молока и хорошо перемешайте, рассказывает "Мастер Шеф" Клопотенко.

ШАГ 2 Добавьте 500 г муки, сухих дрожжей, 2 яйца и 1/3 чайной ложки соли в ту же миску. Начните замешивать тесто, вначале используя ложку, а затем руки. Как только тесто начинает приобретать эластичность, переложите его на стол, посыпанный мукой, и продолжайте месить руками еще 3-5 минут. Затем верните тесто в миску, накройте чистым полотенцем или пленкой и оставьте в теплом месте без сквозняков на 1,5 часа, рассказывает "Мастер Шеф" Клопотенко.

ШАГ 3 Переложите подошедшее тесто на стол, посыпанный мукой, и продолжайте месить его еще 1-2 минуты. Затем сформируйте из теста небольшие шарики, такого размера, чтобы они удобно помещались в ладони.

ШАГ 4 "Мастер Шеф" Клопотенко делится, покройте противень пергаментной бумагой или силиконовым ковриком и разместите на нем шарики теста на расстоянии 4-5 см друг от друга. С помощью стакана приплюсните шарики, чтобы создать углубления для начинки. Позвольте будущим булочкам постоять еще 20 минут. Включите духовку и разогрейте ее до 180 градусов.

ШАГ 5 Для начинки: измельчите 100 г орехов и в отдельной миске смешайте их с 150 г сгущенного молока. Распределите эту начинку в углубления булочек. Затем смажьте каждую булочку желтком одного яйца, посоветовал "Мастер Шеф" Клопотенко.

ШАГ 6 Выпекайте булочки в духовке при 180 градусах в течение 20 минут.

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