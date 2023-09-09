Мобилизация в Украине продолжается, однако стало известно, что в Польшу после 24 февраля выехало 80 000 мужчин из Украины призывного возраста.

Кроме того, в Польше добавили, что неизвестно, сколько именно мужчин сбежало за фальшивыми документами.

В Главном управлении пограничной службы Польши, 80 000 украинских мужчин призывного возраста в период действия мобилизации в Украине въехали из нашего государства после 24.02.2022 и больше не возвращались на Родину.

"Польше остается около 80 000 украинцев, которые потенциально могут подлежать мобилизации в стране. Сколько из них действительно соответствуют условиям освобождения от мобилизации? Неизвестно", - сообщила представитель Пограничной службы Польши Анна Михальская.

Украинцы в комментариях отреагировали на новость в комментариях:

"А сколько депутатов то госчиновников и их потомки уехали? Выехали мужчины потому что нужно семьи и детей поднимать, а еще контракты платить детям за обучение",

"Вы сделали все для того чтобы люди убегали и не возвращались. Вы лучше подумайте сколько еще уедет как откроются границы и явно что возвращаться они не будут нечего возвращаться все уже поняли что ничего хорошего здесь не будет. Вы я вижу идете к своей цели чтобы в нашей стране осталось только где-то 10 миллионов ра**в и все остальных вам нужно уничтожить и сделать так чтобы кивали пятками отсюда", - пишут в комментариях украинцы.

Источник: польское издание Rzeczpospolita .

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