В ходе санкционированных обысков магазинов на территории Черкасской и Николаевской областей был изъят товар для защитников.

Правоохранители передали защитникам военное имущество, изъятое в результате обысков в двух областях.

Об этом информируют в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

По результатам обысков магазинов на территории Черкасской и Николаевской областей были изъяты бронежилеты, турникеты, тактические шлемы, тепловизоры, радиостанции и другое имущество для военных.

Также не было соответствующих документов, подтверждающих происхождение и легальный ввоз на территорию товаров.

Товары были изъяты из-за расследования в отношении уголовного производства.

Речь идет о незаконном использовании товаров гуманитарной помощи и уклонении от уплаты налогов.

Судом было удовлетворено ходатайство об обращении в доход государства изъятых товаров военного назначения на сумму почти 3 млн. грн.

К слову, в селе Тарасовка в Киевской области возникла серьезная ситуация по укрытию в местной школе для детей и учителей.

Местные власти сталкиваются с обвинениями в незаконном использовании бюджетных средств, выделенных на ремонт, тогда как они утверждают, что работы уже начались.

На ремонт укрытия в этой школе было выделено около пяти миллионов гривен, и сроки работ такие же, как и для Тарасовской школы.

В Управлении образования Боярского городского совета заявили, что второй этап ремонта начался летом, но завершить его не успели. В чем была проблема – не сообщили.

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