Суд арестовал дом, авто и 5,5 млн. грн. полковника ГСЧС, который во время войны наладил схему кражи и продажи горючего в Запорожской области.

Как сообщает ДБР, арестовано более 1 млн грн подчиненного полковника ГСЧС, который был сообщником.

Денежные средства будут переданы в управление Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Сообщается, что злоумышленники продавали горючее, предназначенное для ликвидации последствий ракетных обстрелов, разминирования, а также эвакуации людей.

Говоря о масштабах, схема была столь велика, что чиновнику пришлось обустроить мини-АЗС прямо на территории своего поместья.

Арест был наложен на земельный участок "дельца" площадью 1,9 га, дом в прибреженной зоне Запорожья площадью 176 кв. м, новый Toyota Land Cruiser, грузовик ЗАЗ и банковские счета.

Удалены автомобили Mercedes-Benz Actros и DAF CF.

Решением суда арестованы денежные средства фигуранта, более 5,5 млн. грн.

Полковник ГСЧС отстранен от должности, сейчас досудебное следствие продолжается.

Фигуранты дела подозреваются в присвоении имущества (ч.ч. 4,5 ст. 191 УК Украины).

Злоумышленникам угрожает до 12 лет.

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