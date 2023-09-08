Суд арестовал дом, авто и 5,5 млн. грн. полковника ГСЧС, который во время войны наладил схему кражи и продажи горючего в Запорожской области.
Как сообщает ДБР, арестовано более 1 млн грн подчиненного полковника ГСЧС, который был сообщником.
Денежные средства будут переданы в управление Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Сообщается, что злоумышленники продавали горючее, предназначенное для ликвидации последствий ракетных обстрелов, разминирования, а также эвакуации людей.
Говоря о масштабах, схема была столь велика, что чиновнику пришлось обустроить мини-АЗС прямо на территории своего поместья.
Арест был наложен на земельный участок "дельца" площадью 1,9 га, дом в прибреженной зоне Запорожья площадью 176 кв. м, новый Toyota Land Cruiser, грузовик ЗАЗ и банковские счета.
Удалены автомобили Mercedes-Benz Actros и DAF CF.
Решением суда арестованы денежные средства фигуранта, более 5,5 млн. грн.
Полковник ГСЧС отстранен от должности, сейчас досудебное следствие продолжается.
Фигуранты дела подозреваются в присвоении имущества (ч.ч. 4,5 ст. 191 УК Украины).
Злоумышленникам угрожает до 12 лет.
Последние новости Украины:
На взяточничестве поймали депутата Одесского городского совета кадры: за что требовал от 2000 долларов.
Как сообщала Politeka, нетрезвый водитель грузовика сбил защитника с терробороны.
Также Politeka писала, одессит притворялся волонтером, чтобы навредить ВСУ.