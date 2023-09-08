В Киевской области полиция разыскивает 11-летнюю Розалину из Новых Петровцев.

Так, полиция Киевщины разыскивает 11-летнюю Розалину Балок из Новых Петровцев.

В полиции сообщили, что 8 сентября, в 11:12, в полицию поступило сообщение от отца ребенка о том, что два часа исчезла его дочь.

Известно, что на поиски ребенка оперативно привлекли подразделения полиции Киевской области, в том числе работники Вышгородского управления.

Оперативники, группы реагирования патрульной полиции, кинологи, полицейские офицеры общества и общественность бросили все силы на поиски ребенка.

Приметы пропавшей девочки, рост 150 сантиметров, каштановые волосы, средней телобуловой.

В день исчезновения была одета в спортивную кофту черного цвета, розовые кроссовки, спортивные штаны темного цвета.

Украинцев просят, если у вас есть любая информация о местонахождении девочки – сообщите, пожалуйста, на спецлинию «102».

К слову, В Одесской области ищут несовершеннолетнего Романа, который вышел из дома еще вчера и до сих пор не вернулся.

14-летний парень еще вчера, 7 сентября, утром вышел из дома и до сих пор не вернулся.

Отделом полиции Одесского районного управления полиции №1 разыскивается Миус Роман, 2009 года рождения.

Приметы пропавшего ребенка: на вид 15 лет, рост 167-170 см, худощавого телосложения, серые глаза, темные волосы.

В день исчезновения был одет в оранжевую футболку, оранжевые шорты и черные кроссовки с белыми полосами.

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