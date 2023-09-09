Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась вкусным рецептом, который позволит вам насладиться великолепным сезонным блюдом - крымским лангманом.

Ингредиенты на 10 порций:

600 г говядины (или куриного бедра без кости)

400 г длинной лапши

300 г картофеля

250 г баклажанов

400 г помидоров

300 г сладкого красного перца

150 г кабачков

100 г стручковой фасоли

150 г моркови

300 г репчатого лука

10 г чеснока

2 маленьких стручка чили

20 г кинзы

2 ст. ложки томатной пасты

3 ст. ложки масла

1 ч. ложка зиры

½ ч. ложки молотого черного перца

1 ч. ложка кориандра

1 ч. ложка сладкой паприки

1 ч. ложка сычуаньского перца

Соль по вкусу

3 литра воды

Приготовление:

Начнем с чистки лука и чеснока. В это время разогрейте сковороду, чтобы она стала горячей, делится "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Нарежьте мясо и овощи.

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова подмечает, для подготовки помидоров, поместите их в горячую воду, а затем охладите в холодной воде. Это упростит удаление кожи и нарезку.

Подготовьте перец чили, очистив и нарезав его.

На разогретую сковороду добавьте чили и чеснок, и, после их обжаривания, положите мясо, добавляет "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Отдельно обжаривайте лук, а затем добавьте перец и морковь. Периодически помешивайте.

В блюдо добавьте кабачок и стручковую фасоль, тщательно перемешайте.

После этого добавьте помидоры и картофель, а также специи. Растирайте зиру между ладонями и добавьте к остальным ингредиентам.

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рекомендует, после этого добавьте томатную пасту и, когда всё тушится, влейте мясо с бульоном.

Отдельно сварите яичную лапшу. При подаче на тарелку положите сначала лапшу, затем овощную массу с мясом, завершила рецепт "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

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