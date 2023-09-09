Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась вкусным рецептом, который позволит вам насладиться великолепным сезонным блюдом - крымским лангманом.

Ингредиенты на 10 порций:

  • 600 г говядины (или куриного бедра без кости)
  • 400 г длинной лапши
  • 300 г картофеля
  • 250 г баклажанов
  • 400 г помидоров
  • 300 г сладкого красного перца
  • 150 г кабачков
  • 100 г стручковой фасоли
  • 150 г моркови
  • 300 г репчатого лука
  • 10 г чеснока
  • 2 маленьких стручка чили
  • 20 г кинзы
  • 2 ст. ложки томатной пасты
  • 3 ст. ложки масла
  • 1 ч. ложка зиры
  • ½ ч. ложки молотого черного перца
  • 1 ч. ложка кориандра
  • 1 ч. ложка сладкой паприки
  • 1 ч. ложка сычуаньского перца
  • Соль по вкусу
  • 3 литра воды

Татьяна Литвинова

Приготовление:

Начнем с чистки лука и чеснока. В это время разогрейте сковороду, чтобы она стала горячей, делится "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Нарежьте мясо и овощи.

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова подмечает, для подготовки помидоров, поместите их в горячую воду, а затем охладите в холодной воде. Это упростит удаление кожи и нарезку.

Подготовьте перец чили, очистив и нарезав его.

На разогретую сковороду добавьте чили и чеснок, и, после их обжаривания, положите мясо, добавляет "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Отдельно обжаривайте лук, а затем добавьте перец и морковь. Периодически помешивайте.

В блюдо добавьте кабачок и стручковую фасоль, тщательно перемешайте.

После этого добавьте помидоры и картофель, а также специи. Растирайте зиру между ладонями и добавьте к остальным ингредиентам.

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рекомендует, после этого добавьте томатную пасту и, когда всё тушится, влейте мясо с бульоном.

Отдельно сварите яичную лапшу. При подаче на тарелку положите сначала лапшу, затем овощную массу с мясом, завершила рецепт "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

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