Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась вкусным рецептом, который позволит вам насладиться великолепным сезонным блюдом - крымским лангманом.
Ингредиенты на 10 порций:
- 600 г говядины (или куриного бедра без кости)
- 400 г длинной лапши
- 300 г картофеля
- 250 г баклажанов
- 400 г помидоров
- 300 г сладкого красного перца
- 150 г кабачков
- 100 г стручковой фасоли
- 150 г моркови
- 300 г репчатого лука
- 10 г чеснока
- 2 маленьких стручка чили
- 20 г кинзы
- 2 ст. ложки томатной пасты
- 3 ст. ложки масла
- 1 ч. ложка зиры
- ½ ч. ложки молотого черного перца
- 1 ч. ложка кориандра
- 1 ч. ложка сладкой паприки
- 1 ч. ложка сычуаньского перца
- Соль по вкусу
- 3 литра воды
Приготовление:
Начнем с чистки лука и чеснока. В это время разогрейте сковороду, чтобы она стала горячей, делится "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
Нарежьте мясо и овощи.
"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова подмечает, для подготовки помидоров, поместите их в горячую воду, а затем охладите в холодной воде. Это упростит удаление кожи и нарезку.
Подготовьте перец чили, очистив и нарезав его.
На разогретую сковороду добавьте чили и чеснок, и, после их обжаривания, положите мясо, добавляет "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
Отдельно обжаривайте лук, а затем добавьте перец и морковь. Периодически помешивайте.
В блюдо добавьте кабачок и стручковую фасоль, тщательно перемешайте.
После этого добавьте помидоры и картофель, а также специи. Растирайте зиру между ладонями и добавьте к остальным ингредиентам.
"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рекомендует, после этого добавьте томатную пасту и, когда всё тушится, влейте мясо с бульоном.
Отдельно сварите яичную лапшу. При подаче на тарелку положите сначала лапшу, затем овощную массу с мясом, завершила рецепт "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
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