Трагедия произошла с 14-летним парнем из Украины, известно, что он погиб, спасая подругу.

Так, в Польше на железной дороге погиб 14-летний украинец, спасая свою 13-летнюю подругу-польку.

Беда произошла в городе Сваржедзи на железной дороге, где погиб 14-летний парень из Украины.

Сообщается, что он пытался спасти подругу от встречного поезда ценой собственной жизни.

По предварительным данным, после полуночи товарный поезд следовал из Прушкува в Германию. Поезд сбил 14-летнего мальчика и 13-летнюю девочку в тот момент, когда дети сидели на пути.

Польские СМИ пишут, " подросток пытался спасти своего сверстника от встречного поезда. Парень погиб на месте".

Также известно, что предварительные выводы указывают-что девочка оказалась на пути на платформе по невыясненным пока причинам.

14-летний парень пытался помочь ей и сам попал под поезд, к сожалению, он скончался на месте.

Девочку с серьезными травмами доставили в местную больницу, об этом сообщила помощница начальника Познанской полиции Марта Мроз.

Следственные действия продолжаются.

Польские журналисты сообщают, что на вокзале находилось четверо подростков, пока непонятно, что они там делали.

14-летний парень, спасший жизнь своей подруги, был гражданином Украины, он жил в Вшестине, его подруга на год младшая польская девочка из Слупецкого уезда.

Источник: польское издание tvn.pl.

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