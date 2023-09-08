Так, в Польше на железной дороге погиб 14-летний украинец, спасая свою 13-летнюю подругу-польку.

Беда произошла в городе Сваржедзи на железной дороге, где погиб 14-летний парень из Украины.

Сообщается, что он пытался спасти подругу от встречного поезда ценой собственной жизни.

По предварительным данным, после полуночи товарный поезд следовал из Прушкува в Германию. Поезд сбил 14-летнего мальчика и 13-летнюю девочку в тот момент, когда дети сидели на пути.

Польские СМИ пишут, " подросток пытался спасти своего сверстника от встречного поезда. Парень погиб на месте".

Также известно, что предварительные выводы указывают-что девочка оказалась на пути на платформе по невыясненным пока причинам.

польша

14-летний парень пытался помочь ей и сам попал под поезд, к сожалению, он скончался на месте.

Девочку с серьезными травмами доставили в местную больницу, об этом сообщила помощница начальника Познанской полиции Марта Мроз.

Следственные действия продолжаются.

Польские журналисты сообщают, что на вокзале находилось четверо подростков, пока непонятно, что они там делали.

заробитчане, Польша, аэропорт

14-летний парень, спасший жизнь своей подруги, был гражданином Украины, он жил в Вшестине, его подруга на год младшая польская девочка из Слупецкого уезда.

Источник: польское издание tvn.pl.

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