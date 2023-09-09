Популярный украинский репер Александр Ярмак (Yarmak), который сейчас служит в Вооруженных силах Украины и продолжает выпускать песни, поделился своими эмоциями и мыслями про Потапа и Ивана Дорна.

Александр Ярмак стал гостем программы "20:23" Жени Яновича, с которым долгие годы дружит. В разговоре Ярмак высказался о некоторых артистах, среди которых Потап и Иван Дорн. Как оказалось, Женя Янович организовал небольшой конкурс, темой которого стал вопрос, с кем Ярмак точно никогда не запишет фит. И сразу исполнитель и воин достал карточки с фото Потапа и Дорна.

"Для меня их поступки, их абсолютная пассивность до 2022 года… сегодня, до сих со мной диссонирует. Я не знаю. Эти люди должны делать такого уровня поступки, чтобы вернуться в культурное пространство нашей страны, я не знаю. Я был бы рад увидеть их на фронте. Не обязательно в боевом подразделении, хотя бы в тыловом. Вот, как ездит "Культурный десант" со своими выступлениями мотивационными", - поделился своим мнением Александр Ярмак.

В то же время, исполнитель засомневался, захотят ли военные на передовой слушать выступления Потапа и Дорна.

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