Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно оскандалилась после откровенного интервью у Маши Ефросининой, чатсо делится с поклонниками подробностями своей жизни в своем Instagram. Так, в этот раз Настя Каменских выложила в сторис кадры с очередных трагических ударов по Украине и поделилась своими эмоциями.

Так, в одной из сторис Настя Каменских показала видео из Кривого Рога, куда в очередной раз прилетело от российских оккупантов.

"Удар по Кривому Рогу, ракета попала в административное здание полиции. По состоянию на эту минуту, 1 погибший и 41 пострадавший", - подписала сторис Настя Каменских.

Настя Каменских, скриншот: Instagram

На еще одной сторис Настя Каменских показала кадры из города Суммы, куда также прилетела российская ракета. На снимках видно, как спасали собаку.

"Ракетный удар по Суммах, известно о трех раненных. Также из-под завалов спасали собаку", - подписала сторис певица.

Настя Каменских, скриншот: Instagram

В конце на сторис Настя Каменских поделилась болью: "Невозможно больно. Каждый день наши города обстреливают. Страдают ни в чем невинные люди".

Настя Каменских, скриншот: Instagram

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