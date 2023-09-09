Известная певица Настя Каменских показала кадры с очередной трагедии в Украине и поделилась своей болью.

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно оскандалилась после откровенного интервью у Маши Ефросининой, чатсо делится с поклонниками подробностями своей жизни в своем Instagram. Так, в этот раз Настя Каменских выложила в сторис кадры с очередных трагических ударов по Украине и поделилась своими эмоциями.

Так, в одной из сторис Настя Каменских показала видео из Кривого Рога, куда в очередной раз прилетело от российских оккупантов.

"Удар по Кривому Рогу, ракета попала в административное здание полиции. По состоянию на эту минуту, 1 погибший и 41 пострадавший", - подписала сторис Настя Каменских.

На еще одной сторис Настя Каменских показала кадры из города Суммы, куда также прилетела российская ракета. На снимках видно, как спасали собаку.

"Ракетный удар по Суммах, известно о трех раненных. Также из-под завалов спасали собаку", - подписала сторис певица.

В конце на сторис Настя Каменских поделилась болью: "Невозможно больно. Каждый день наши города обстреливают. Страдают ни в чем невинные люди".

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