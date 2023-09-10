Так, речь идет о неуважении к военнослужащим и другим военным формированиям и оборонным ведомствам.

Об этом говорится в новом законопроекте на сайте Верховной Рады.

Целью законопроекта является усиление правовой защиты военных.

За неуважение к военнослужащим предлагается ввести ответственность.

Автор законопроекта предлагает ввести штрафы или привлекать к общественным работам.

Наказывать за неуважение к военным планируют в виде штрафа в сумме от 3400-5100 гривен, или применять административный арест на срок до 15 суток.

Кроме того, нарушителя могут привлечь к общественным работам на срок от 50 до 60 часов.

Также в законопроекте говорится об исправительных работах для нарушителей на срок от одного до 2-х месяцев с отчислением 20% заработка или общественно-полезных работ на срок до 360 дней.

Ранее сообщалось, что также с 1 августа были восстановлены проверки, после которых украинцам может грозить штраф.

Начиная с 1 октября 2023 года, предприниматели снова обязаны иметь кассовые аппараты, иначе им грозят штрафы. До конца текущего года будут проведены проверки всех предприятий.

Также с 1 августа были возобновлены проверки для подакцизных товаров, таких как алкоголь, табак, топливо, а также для игорного бизнеса и финансовых услуг. В случае нарушения - будет уплачиваться штраф.

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Напомним, украинцам могут ввести новый штраф.

Как сообщала Politeka, в Украине идет подготовка к восстановлению довоенного положения системы налогообложения.

Также Politeka писала, новые штрафы для украинцев - кому придется заплатить 850 гривен.