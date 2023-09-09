Суд признал виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей мать на Львовщине.

Так, суд Львовщины признал виновной из-за невыполнения родительских обязанностей мать несовершеннолетней девушки, сбежавшей из дома.

В постановлении суда сообщается, что случай произошел 19 августа.

16-летняя девушка ночью сбежала из дома и на поезде отправилась в Кривой Рог.

Мать сообщила о пропаже девочки в полицию, в результате ее дочь нашли и сняли с поезда.

На мать девушки полиция составила протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Почему несовершеннолетняя решили сбежать от матери - не известно.

Судья на Львовщине признала женщину виновной в совершении админправопарушения, ей назначено 850 грн штрафа, также она должна уплатить 537 грн судебного сбора.

Источник: Захід нет.

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