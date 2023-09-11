Военный подчеркнул, что с нашей живой силой есть проблема и жестко высказался о тех, кто не хочет воевать.

Танкист ВСУ с позывным "Кагор" жестко высказался о тех, кто не хочет воевать. Он подчеркнул, что новые бойцы не приходят, военные получают ранения или их убивают, поэтому россия имеет преимущество в живой силе на войне.

Военный подчеркнул, что с нашей живой силой есть проблема. Не секрет, что часть тех, кто хотел воевать и горел войной, погибла или получила ранения, из-за которых не может нести службу. Остальные не идут мобилизоваться. Поэтому люди заканчиваются.

По мнению военного использования принуждения для привлечения людей к военкоматам – это не лучший вариант решения. Более эффективной стратегией является разработка пропагандистской кампании, которая не базируется на идее слабости противника, а на подчеркивании его силы и важности.

Кроме того, он резко высказался о мужчинах, бегущих за границу.

"Кто выехал из Украины и пытается как-то скрываться - это их выбор. Не все родились "с яйцами". Только физически они есть у всех. Я делаю выводы из своего окружения, у меня большинство знакомых воюют. Мир так устроен, что война всегда была , есть и будет. За всю историю человечества без войн прошло в общей сложности около 200 лет. Но я могу ошибаться. Мужчина так устроен, что он должен быть воином", — рассказывает военный.

Однако, считает танкист с позывным "Кагор", воевать должны не все — кто должен организовывать тыл. Без тыла долго воевать не смогут. Есть довольно точное выражение — битвы выигрывает пехота, а войны выигрывает логистика.

"Если говорить о том, как я отношусь к тем, кто не воюет, то если они хоть что-то делают для того, чтобы мы могли воевать, это уже хорошо. Я не говорю сейчас о донате раз в год, а действительно о какой-то помощи." Могут быть проблемы с работой и донатить ты не можешь, но можно пойти в благотворительный или волонтерский фонд и помочь физически. То есть как-то участвовать в войне", - добавил он.

В комментариях люди не совсем соглашались с мнением военного и писали, что воевать - сознательный выбор каждого: "Человеческая жизнь бесценна, человек сам сознательно должен сделать выбор или рисковать жизнью или нет", "Потому что людей надо беречь, а не тупо бросать их под танки, сделали из бахмута сталинград положили столько людей а за что, за чьи-то амбиции?", "Воевать должны те, кто умеет и имеет военное дарование тактику. А не загонять как быдло всех".

Источник: ТСН.

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