ТЦК и СП решили призвать мужчину без кисти, который является инвалидом с детства по зрению и имеет актуальные документы.

В первый же визит Александр предоставил ТЦК и СП все необходимые документы об инвалидности, которые должны были предоставить предоставить ему отсрочку и не мобилизовать его по состоянию здоровья.

Однако, как сообщает Поламарчук Павел в Фейсбук, Сумской областной ТЦК и СП не принял во внимание документы об инвалидности, и отправил Александра на ВЛК.

"Военкомы ему сказали что "мы не будем смотреть на твои справки, они сейчас ничего не значат" и "пойдешь в армию и у тебя будет легкая работа"...

Друзья, это ад", - сообщает Поламарчук Павел о ситуации, в которую попал его знакомый.

Также он добавил, что когда переписывался с Александром, сквозило полное отчаяние от беззакония и несправедливости.

"Несправедливости, душащей все вокруг. Потому что вокруг в той же Шостке - тысячи блатных сынков и с двумя кистями, и с двумя глазами. Но детей чиновников, местных силовиков и "сильных мира сего". Поэтому они - "забронированные"," непригодные "и"инвалиды". И не будут мобилизованы. А реального инвалида-пытаются. Потому что 5-7 тысяч долларов или связки кумовьев и сватов решают. А реальное состояние здоровья-нет", - пишет Павел Поламарчук.

В комментариях Поламарчук предоставил подтверждающие документы об инвалидности Александра, и просит украинцев придать огласке и публичности абсурдной ситуации, что сложилась.

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