Клиент "ПриватБанк" рассказал, что снимал деньги в банкомате учреждения и деньги ему не были выданы.

"ПриватБанк" снова вызвал разочарование среди украинских клиентов. Некоторые пользователи банка столкнулись с негативными ситуациями и проблемами, связанными с предоставлением услуг "ПриватБанка".

На специализированном веб-ресурсе "Минфин" появился негативный отклик на работу "ПриватБанка". В новом отзыве клиент пожаловался на банкомат банка.

Клиент "ПриватБанк" рассказал, что снимал деньги в банкомате учреждения и деньги ему не были выданы. На экране банкомата после долгого ожидания появилось сообщение, что произошла ошибка и деньги будут автоматически возвращены на карточку "ПриватБанк". Оператор на горячей линии ответила тоже самое - ждать возвращения денег в течении трех дней. На всякий случай он оставил несколько заявок на возвращение средств и проверку банкомата, который выдал ошибку.

Через три дня деньги не были возвращены. На горячей линии "ПриватБанк" ответили, то операция с возвращения денег была успешной и якобы деньги клиенту были возвращены.

Таким образом, операция, которая 05.09.2023 имела статус ошибка и средства не были выданы — уже 07.09.2023 получила статус успешная.

"ПриватБанк" присвоил себе мои деньги. Проверять банкомат и предоставлять другую информацию в чате поддержки мне отказались. Также упорно отказывались принять заявление относительно этой ситуации, отправляя меня в банк, выпустивший карту. Денег я так и не получил по состоянию на данный момент", - добавил клиент "ПриватБанк".

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

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