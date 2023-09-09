После осмотра на месте проведения работ и экспертных исследований было установлено немало фактов халатности.

Подольская окружная прокуратура Киева внесла в суд обвинительный акт в отношении директора КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" за служебную халатность, повлекшую серьезные последствия при строительстве Подольского моста. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам расследования, в декабре 2020 года генподрядчик строительства предоставил недостоверные данные об объемах и стоимости выполненных подводных работ. Это касалось работ по очистке металлических конструкций от обрастания на глубине 12-20 метров с помощью водолазной станции на Подольском мостовом переходе через Днепр в г. Киеве.

После осмотра на месте проведения работ и экспертных исследований было установлено, что работы на сумму более 6 млн. гривен не были должным образом документированы. Однако из-за служебной халатности заказчика работ эти средства были перечислены на счета генподрядчика.

Стоит напомнить, что ранее директору КП и руководителю генподрядной организации были предъявлены подозрения в завышении стоимости аренды машин и механизмов на сумму 104 млн. гривен, завышении стоимости работ по наемному оборудованию на сумму 36 млн. гривен, а также завышению стоимости работ по покраске пролетных плит. Подольского моста на сумму 2 млн. гривен.

Проведение досудебного расследования других фактов противоправной деятельности во время строительства Подольского мостового перехода через Днепр в г. Киеве продолжается.

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