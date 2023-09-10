Камалия, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, в браке с британо-пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром с 2003 года, ранее артистка заявила о разводе с возлюбленным. Как можно заметить в Инстаграм, Камалия продолжает регулярно появляться на публике вместе с Захуром и публиковать общие кадры.

Камалия и Мохаммад Захур воспитывают двух дочерей-близнецов Арабеллу и Мирабеллу, и 6 сентября девочкам исполнилось 10 лет. Недавно в Инстаграм Камалия решила показать, как со слезами отдает детей к мужу, ведь им пора отправляться на учебу.

На странице в Instagram Камалия разместила ролик, снятый на столичном вокзале. Как рассказала исполнительница, она провожала своих детей обратно в Лондон, где они учатся и живут вместе с отцом.

В видео также присутствует и экс-возлюбленный Камалии и отец ее детей, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур. Камалия в видео сидит в вагоне вместе с дочками, и едва сдерживая слезы, их обнимает. На их фоне Мохаммад Захур пытается упаковать чемодан.

"Очень было больно расставаться! Провела своих детей в Лондон" - призналась Камалия.

«Мама должна быть со своими детьми, они еще маленькие; Мой муж хотел, чтобы сын учился в Англии, сказала что только через мой ... ты что хочешь видеть как твои внуки только по скайпу)); Зачем им в Киев? Там – война. Пусть дети в Лондоне учатся и живут. Это правильно;

Украинские дети учатся в своей стране; А почему Вы их не сопровождаете? Просто, я Вас еще такой растерянной не видела!; Так сложно расставаться, я Вас понимаю; Отец будет с ними? Безопасность, пожалуй, важнее» - пишут в сети.

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