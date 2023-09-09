Национальное агентство по предотвращению коррупции выдвинуло обвинение в совершении коррупционных нарушений бывшему руководителю Запорожского областного территориального центра комплектования (ОТГК) и председателю объединенного районного ТЦК Львова.

Об этом информируют в НАПК.

По результатам расследования установлено, что подчиненный бывшего руководителя Запорожского ОТЦК Дениса Галушка продал жене своего руководителя автомобиль автомобиль MAZDA CX-5 по цене, которая на 800 тысяч гривен меньше его рыночной стоимости, а именно за 50 тысяч гривен.

После этого военный предоставлял подчиненному отпуску для выезда за границу. Также установлено, что сын руководителя объединенного районного ТЦК Львова Андрей Дубовой получил в подарок недостроенный дом площадью 638 квадратных метров и участок придомовой территории в селе Брюховичи.

Женщина, подарившая дом сыну военнообязанного, воспитывает совместного малолетнего ребенка с мужчиной, который состоит на учете в том же ТЦК и имеет пригодность к прохождению службы в условиях войны.

Военнообязанный не был вызван на военно-врачебную комиссию, обновление данных или выполнение других мобилизационных распоряжений в течение всего периода полномасштабного вторжения.

Согласно законодательству руководителям военкоматов запрещено непосредственно или через посредников получать подарки для себя или близких лиц от юридических или физических лиц, если такие подарки связаны с исполнением ими своих служебных обязанностей.

Предусматривается ответственность в виде штрафа от ста до двухсот тысяч гривен с конфискацией подарков.

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