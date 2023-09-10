По данным прошедшего отопительного сезона, средний размер жилищной субсидии составлял около 1600 гривен в месяц.

В ситуации войны многим гражданам жилищная субсидия стала существенной финансовой поддержкой. Назначение и начисление жилищных субсидий осуществляется на экстерриториальном принципе через Пенсионный фонд Украины (ПФУ), что позволяет обеспечить право людей на помощь, даже если они были вынуждены изменить свое место жительства.

Все необходимые процедуры можно легко пройти онлайн на порталах "Дія" или ПФУ, заполнив требуемые формы и добавляя сканированные копии документов.

В 2024 году правительство планирует продлить полные выплаты жилищных субсидий. Также обещают упростить процедуру оформления субсидий, при этом начисления автоматически учитывают рост тарифов.

Для граждан, уже имеющих оформленные субсидии, не будет необходимости предпринимать никаких дополнительных действий. Пенсионный фонд автоматически перечисляет размер субсидии в случае повышения тарифов, если доходы семьи остались без изменений. Деньги на субсидии будут выплачиваться без перерывов.

Согласно решению правительства субсидия предоставляется в случае, когда расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного общего дохода семьи. Эта льгота актуальна до окончания военного положения и в течение 1 месяца после его отмены.

По данным прошедшего отопительного сезона, средний размер жилищной субсидии составлял около 1600 гривен в месяц. С учетом роста тарифов на электроэнергию размер этой помощи может увеличиться этой осенью.

Также в 2024 г. предусмотрена индексация пенсий. Подробные сроки и размеры повышения определяются.

Источник: Українське Радіо.

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Напомним, на фоне повышения тарифов на электроэнергию в Украине максимально изменятся правила выплаты субсидии.

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