Во время судебного заседания волынян искренне выразил раскаяние в уклонении от мобилизации.

Житель Волыни получил повестку в рамках мобилизации по военному призыву, но не явился в установленную дату к месту сбора. За нарушение законов и норм, действующих во время мобилизации, он был привлечен в суд. Это дело о нарушении норм во время мобилизации было рассмотрено Ратновским районным судом.

Сергей А. лично получил повестку 15 июня в рамках мобилизации. Однако в указанный день мужчина так и не явился на указанном месте для призыва во время мобилизации.

Во время судебного заседания волынян искренне выразил раскаяние и объяснил, что не явился на место сбора во время мобилизации из-за того, что в тот день ему пришлось пасти коров.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и приговорил к трем годам заключения. Однако, учитывая искреннее раскаяние обвиняемого, суд принял решение освободить его от отбывания наказания с условием в течение одного года.

В комментариях украинцы написали, что понимают решение волынянина. Хотя некоторые высмеяли его объяснения об избежании мобилизации: "Одни бегут, другие умирают или становятся калеками, третьих в тюрьму за уклонение. План уничтожения населения Украины в действии", "Зато жив будет", "Те, которые сами не служат, судят тех кто отказывается, абсурд", "Очень странная у него отмазка".

Источник: konkurent.ua.

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