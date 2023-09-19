Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств этого преступления, и виновникам может грозить до 6 лет лишения свободы.

Киберспециалисты из Службы безопасности совместно с ДБР обнаружили в Киеве детективное агентство, которое осуществляло незаконную торговлю информацией из закрытых баз данных правоохранительных органов Украины и незаконно следило за гражданами. Подробности сообщили в пресс-службе СБУ.

Организатором этой противоправной деятельности оказался бывший сотрудник расформированной милиции, после освобождения от службы в 2009 году основавший собственное агентство по детективным услугам.

Под прикрытием законного бизнеса это лицо выполняло задачи своих клиентов по сбору конфиденциальной информации о гражданах разных регионов Украины. Среди получаемой информации были адреса проживания, номера автомобилей и мобильных телефонов граждан, а также сведения о путешествиях через государственную границу.

Средняя стоимость одного такого досье составляла 200 долларов США, а цена зависела от объема собранной информации.

Для получения личных данных этот "детектив" привлек своего знакомого, который работал в Национальной полиции и имел доступ к информационным базам этого правоохранительного органа.

Также владелец детективного агентства принимал заказы на негласную слежку за лицами.

Оплата за эти "услуги" производилась на банковскую карточку его близкого родственника. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств этого преступления, и виновникам может грозить до 6 лет лишения свободы.

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