Особый режим контроля в Умани будет действовать с 11 по 21 сентября.

Начиная с 11 сентября, в Умани был введен особый режим контроля въезда, выезда и перемещения по городу через прибытие хасидов. Об этом сообщил глава Черкасской областной государственной администрации Игорь Табурец.

В настоящее время в Умани работает девять пунктов пропуска, и правоохранители принимают повышенные меры безопасности, включая пешие патрули.

"Несмотря на предостороги, направленные как на дипломатическом уровне, так и через областную государственную администрацию, в настоящее время в Умань уже прибыли более трех тысяч паломников", - сказал Игорь Табурец.

Табурец также напомнил, что на территории микрорайона, где находятся хасиды, запрещена продажа алкогольных напитков и любых товаров, содержащих спирт. Также запрещена продажа и использование пиротехнических средств, пневматического оружия и игрушек, которые могут имитировать оружие.

Комендантский час в городе установлен с 00:00 до 4:00.

По данным Израиля, в этом году в Умань может прибыть около 50 тысяч паломников-хасидов. Особый режим контроля в Умани будет действовать с 11 по 21 сентября.

Празднование Рош га-Шана (еврейского Нового года) 2023 состоится с 15 по 17 сентября.

Следует напомнить, что глава израильского правительства переложил на самих паломников ответственность за безопасность во время поездки в Украину.

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