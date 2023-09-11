Этот спиртовой завод расположен в Фастовском районе Киевской области и имеет в собственности значительный имущественный комплекс.

В конце прошлой недели Фонд государственного имущества провел аукцион по приватизации государственного предприятия "Трилесский спиртовой завод", которое прекратило свою деятельность еще в 2010 году. На аукционе ставка выиграла всего на сумму 6553,44 гривен, что составляет всего 1% от стартовой стоимости.

Этот спиртовой завод расположен в Фастовском районе Киевской области и имеет в собственности значительный имущественный комплекс, который включает в себя производственные, складские и административные здания общей площадью 13222 квадратных метров, расположенные на земельном участке площадью 104 гектаров.

Однако это оборудование не используется в течение длительного периода из-за прекращения производства спирта с 2010 года.

Прессслужба Фонда государственного имущества сообщила, что в течение последних лет "Трилесский спиртовой завод" наносил ущерб государству. В 2020 году чистый убыток составил 634 000 гривен, в 2021 году – более 1 миллиона гривен, в 2022 году – 1,25 миллиона гривен, и свыше 902 000 гривен за первые шесть месяцев 2023 года.

Предприятие также накопило значительную задолженность в сумме 11,439 миллиона гривен, включая задолженность перед работниками по зарплате в сумме 3,944 миллиона гривен, и перед бюджетом в сумме 5,736 миллиона гривен. Покупатель обязательно должен рассчитаться за эти задолженности.

В дополнение к этому имуществу завода имеет два ареста и налоговый залог, и на нем зарегистрировано 20 судебных дел, из которых 18 касаются взыскания задолженности по зарплате.

Кроме этого земельный участок, на котором расположен завод, не приватизируется, и для его оформления в аренду, право постоянного пользования или собственность, покупатель должен будет обратиться к местным властям.

Фонд государственного имущества также сообщил, что уже в течение лета несколько раз пытался продать этот объект, но безуспешно. Таким образом, несколько попыток провести аукцион по разным стартовым ценам не привели к успешному результату.

Пока у покупателя есть задача решить все эти вопросы. То есть новый собственник, кроме суммы своей ставки и НДС, должен уплатить еще 11,439 млн грн долгов, включая долги предприятия, персонала, судебные дела и другое, чтобы успешно использовать и развивать этот неактивный комплекс.

Источник: biz.liga.net

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