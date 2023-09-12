За каждое выполненное задание предателю «гарантировали» от 1 до 5 тыс. долларов.

Так, СБУ разоблачила дежурного агента, который искал корректировщиков «на свободе» для вражеских ударов по Львову.

Службы безопасности сообщает , что разоблачен агент ФСБ, отбывая наказание в исправительной колонии Львовщины, помогал врагу.

В частности, он "планировал" воздушную атаку России на военную и критическую инфраструктуру области.

Фигурант пытался создать собственную группу информаторов, в которую входили родственники и знакомые на свободе.

Полученные данные российский агент должен был передавать своему «куратору» из ФСБ.

За каждое выполненное задание враг «гарантировал» предателю от 1 до 5 тысяч долларов, сумма зависела от значимости объекта.

СБУ заблокировала подрывную деятельность агента, злоумышленник – 48-летний местный житель. С 2019 года он отбывает наказание за совершение тяжкого преступления.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 161, ст. 436, ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2.

Известно, что за совершенные преступления злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

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