Обоим подозреваемым уже были избраны меры пресечения, включая содержание под стражей с возможностью внесения залога.

По поручению Закарпатской специализированной прокуратуры по защите Западного региона были предъявлены подозрения инспектору пограничной службы и его брату. Детали незаконной деятельности сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемые искали заинтересованных лиц, желавших покинуть страну во избежание призыва на мобилизацию. Они обещали им организовать переправу в Словакию через пункт пропуска, контролируемый пограничным отрядом.

За плату в размере 10 тысяч долларов США на каждого человека подозреваемые намеревались подобрать оптимальный маршрут, организовать необходимый транспорт и обеспечить покупателей всем необходимым для незаконного пересечения границы.

Оба подозреваемых были задержаны в момент получения аванса в размере 120 тысяч гривен. Остаток суммы планировалось внести потенциальным уклончанам, жителям Закарпатья, перед непосредственным пересечением границы.

Обоим подозреваемым уже были избраны меры пресечения, включая содержание под стражей с возможностью внесения залога.

В настоящее время досудебное расследование проводят следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного во Львове, с оперативным сопровождением отдела внутренней и собственной безопасности 94 пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.

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