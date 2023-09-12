Сейчас проводится расследование для установления всех лиц, причастных к этому преступлению.

Под руководством Офиса Генерального прокурора Украины было объявлено о подозрении директору одного из родильных домов в Киеве. Подробности сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Его обвиняют в незаконном использовании денег, фальсификации документов и помощи в легализации средств, полученных преступным путем согласно уголовному кодексу Украины.

По следственным данным, подозреваемый дал директиву по "трудоустройству" в коммунальном заведении 17 человек, фактически не работавших в роддоме. В течение января 2021 года по март 2022 года, он предоставлял недостоверную информацию в официальные документы, что послужило основанием для выплаты им заработной платы.

В общей сложности, на оплату этих "работников" было направлено 4,5 миллиона гривен бюджетных средств. Проводится расследование для установления всех лиц, причастных к этому преступлению. Работу над этим проводят детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины.

Отмечено: согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет установлена ​​в законном порядке и подтверждена обвинительным решением суда.

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