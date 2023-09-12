В Ивано-Франковской области полиция объявила в розыск депутата сельского совета.

33-летний депутат сельского совета подозревается в мошенничестве, финансовых махинациях и отмывании государственных средств.

Также известно, что полиция уже сообщила депутату о подозрении, но ее передали заочно, потому что он находится в розыске.

Как сообщило издание «Курс», в должности бухгалтера Загвоздянского сельского совета и будучи его депутатом с июля 2021 года по апрель 2023 года он вносил ложные данные в ведомость выплат зарплаты работникам Лисецкого лицея.

Зарплату депутат перечислил себе и двум приспешникам на карточки, в сумме речь идет о 1,5 млн грн.

Также известно, что депутат подозревается в присвоении зарплат учителей как минимум в двух сельских школах возле Ивано-Франковска.

По факту присвоения бюджетных денег полиция открыла уголовное производство, а также сообщила об одной махинации на сумму более 100 тысяч гривен.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 200 и ст. 209 УК. Подозрение передали заочно через его родителей депутата.

4 сентября Тисменицкий отдел полиции объявил злоумышленника в розыск, меру пресечения ему пока не выбирали.

Местные сообщают, что депутата не видели в деревне с весны.

Источник: издание "Курс".

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