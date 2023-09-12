В Польше произошло неприятное событие, в ходе которого двое польских граждан напали на украинского таксиста, работавшего через сервис Uber. Пассажиры, мужчины 40 и 43 лет, проявили агрессивное поведение и начали конфликтовать с водителем во время поездки из аэропорта.

Во время поездки поляки начали пить пиво и агрессивно вести себя, водитель сделал замечание, на что получил неадекватную реакцию. Сначала пассажиры озвучили водительские угрозы, а когда тот заявил, что высадит их из машины, если агрессия не прекратится, они перешли к физическим нападениям на него.

Один из сидевших спереди мужчин даже ударил водителя в лицо. Украинец решил применить действия самозащиты, поэтому применил газовый баллончик. После чего он выбежал из машины и начал кричать, тогда пассажиры и скрылись.

Этот ужасающий инцидент был зафиксирован камерой в салоне автомобиля. Полиция оперативно вмешалась и разыскала нападающих. Утром на следующий день обоих мужчин нашли, один из них пытался бежать в Норвегию.

Обоим мужчинам предъявлены обвинения в угрозах и физических нападениях, не нанесших серьезных телесных повреждений. За эти действия им грозит наказание в виде штрафа или лишение свободы на срок до 2 лет.

Источник: Yavp.pl.

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