Клиент "ПриватБанк" рассказал, что за последние 15 лет он был клиентом этого банка, но впервые столкнулся с проблемами.

"ПриватБанк" стал причиной недовольства среди своих клиентов. Некоторые лица, у которых есть учетные записи в этом банке, сталкиваются с неприятностями и проблемами, связанными с предоставлением услуг этого финансового учреждения.

На веб-ресурсе "Минфин" появился новый негативный отзыв о деятельности "ПриватБанка". В новом отзыве клиент выразил свое недовольство работой банкой.

Клиент "ПриватБанк" рассказал, что за последние 15 лет он был клиентом этого банка. До августа 2023 г. у него не было никаких жалоб на работу этого банка. Однако, начиная с августа, у "ПриватБанка" возникла новая схема, предусматривающая отказ в выдаче валютных депозитов и валюты с текущих счетов.

"Делаю заказ наличных, прихожу в определенный день, а в касс говорят: "Извините, нам приехала плохая валюта". Показывают, действительно плохая, вся окрашенная, в печатях и т. д. За последние 4 недели я столкнулся с такой проблемой 4 раза в разных отделениях", - подчеркнул клиент "ПриватБанка".

Также клиент "ПриватБанк" сетует, что с сентября еще и возможность заказать валюту несколько раз подряд в приложении отключили. Поэтому получается так, что он приходит в отделение чтобы услышать, что у банка плохая валюта, и ему предлагают перезаказать, еще через 2-3 дня.

"Я допускаю совпадение 1-2 раза, но не 4. Поэтому это целенаправленная стратегия направлена ​​на то, чтобы либо впарить неликвидные купюры, либо не отдавать валюту клиентам", - считает клиент "ПриватБанк".

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

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