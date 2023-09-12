Украинцы должны до 1 сентября внести оплату налогов за свои квартиры и дома, если площадь этих недвижимости превышает установленные нормы. Получившие квитанции и не внесшие налог обязаны будут уплатить штрафы.

Согласно пояснениям Государственной налоговой службы, размер штрафа зависит от того, насколько длителен просрочка платежа:

Задержка до 30 календарных дней включит штраф до 5% от суммы начисленного налога.

Задержка более чем 30 календарных дней приведет к штрафу в размере 10%.

Самостоятельный начисление и уплата штрафов за просрочку платежей не предусмотрены Налоговым кодексом Украины. Если вам не поступила квитанция, но у вас задолженность, необходимо рассчитываться с налогами в течение 1095 дней. С другой стороны это может привести к увеличению суммы налога в следующем году.

Налог начисляется только на "чрезмерную" площадь недвижимости, превышающую установленные нормы. Вот эти нормы:

60 квадратных метров для квартиры, за каждый дополнительный метр нужно платить налог.

120 квадратных метров для дома, за каждый дополнительный метр нужно уплачивать налог.

180 квадратных метров, если вас владеете и квартирой, и домом, опять же, за каждый дополнительный метр придется уплатить налог.

Размер налога исчисляется на основе ставки до 1,5% минимальной зарплаты за предыдущий год, которая составляла 6700 гривен. Таким образом, максимальная сумма налога за чрезмерную площадь составляет 100,5 гривны за квадратный метр.

Источник: obozrevatel.

Последние новости в Украине:

Напомним, украинцам могут ввести новый штраф.

Как сообщала Politeka, в Украине идет подготовка к восстановлению довоенного положения системы налогообложения.

Также Politeka писала, новые штрафы для украинцев - кому придется заплатить 850 гривен.