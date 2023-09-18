В украинском городе теперь можно купить "дневной" билет, который будет действовать до вечера.

Так, в коммунальном транспорте Черновцов можно купить "дневной" билет.

Об этом сообщило КП "Черновицкое троллейбусное управление" в Фейсбуке.

В Черновцах ввели "дневной" билет на проезд в коммунальном транспорте, который будет безлимитно действовать в течение дня до 23:00.

Билет со штрих-кодом будет действовать в течение дня с момента активации до 23:00, за него придется заплатить 50 гривен, а приобрести у водителя.

Кроме того, "дневной" билет позволит пассажирам пользоваться общественным транспортом столько раз, сколько им нужно.

Выпускать его пока только в картонной форме. Поэтому он очень удобен в использовании и подлежит переработке.

Однако в комментариях предлагают несколько усовершенствовать билет.

"Дневной билет это очень хорошо, и в перспективе будет пользоваться большим, спросом у людей, и удобен в том что его можно приобрести у водителя автобуса, или троллейбуса, только цена по моему мнению, немного велика. Урегулируйте цену, и данный билет будет очень удобен для всех людей, в том числе и для приезжих. Также неплохо было сделать еще такой билет проездной воскресный и месячный с адекватными ценами на данные проездные", - пишет пользователь сети.

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