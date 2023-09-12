Недавно военнослужащие Национальной гвардии Украины опубликовали резонансное видео конфликта между офицером и солдатом срочной службы.

В сентябре 2023 года Ивано-Франковский городской суд вынес приговор старшему лейтенанту Нацгвардии, обвиненному в физическом насилии и оскорблениях против своего подчиненного. Решение о наказании для обвиняемого принял Ивано-Франковский городской суд 6 сентября 2023 года.

Напомним, вопиющее событие произошло, когда старший лейтенант выступал как командир 1 патрульного взвода воинской части, и произошло в условиях военного положения.

При рассмотрении дела обвиняемый признал свою вину и объяснил, что в марте 2023 года он велел подчиненному убрать территорию казармы. Однако в результате конфликта и словесного спора он нанес своему подчиненному три-четыре удара в грудь и оттолкнул его от стола.

Приговор суда признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 426-1 часть 5 Уголовного кодекса Украины.

В приговоре также была использована статья 62, часть 1, и статья 69 УКУ.

Обвиняемый выразил раскаяние за свои поступки и призвал суд не применять к нему суровое наказание.

За эти преступления ему назначен один год и шесть месяцев содержания в дисциплинарном батальоне. Решение суда вступит в законную силу через тридцать дней после оглашения приговора.

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