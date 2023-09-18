В Полтавской области Служба безопасности Украины выдвинула обвинение 33-летнему жителю Миргородского района за совершение преступлений, направленных против национальной безопасности. Об этом сообщает Управление Службы безопасности Украины в Полтавской области.

Уточняется, что этот человек обнародовал в сети сообщения, в которых призывал к разделению Украины и захвату государственной власти. Обвиняемый также прославлял российского диктатора владимира путина и превозносил "СВО".

В своих публикациях в сети этот человек призывал к росту активности так называемой "спецоперации", чтобы "освободить" Украину от "нацистов" и выражал необходимость силового присоединения Украины к россии. Также он восхвалял российских военных, включая подразделения "Вагнера", и утверждал, что эта война не между россиянами и украинцами, а против НАТО, поскольку западные страны снабжают оружие Украины.

На основе проведенных экспертиз следователи СБУ предъявили обвинение этому лицу по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

Статья 109, часть 2 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти);

Статья 110, часть 1 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

Статьи 436-2, части 2 и 3 (оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и глорификация ее участников).

Предварительное следствие уже завершено, и дело передано в суд. За эти преступления фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на протяжении 8 лет и конфискация его имущества.

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