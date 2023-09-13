В Ровно молодой водитель устроил позорное "шоу". Так, в городе Ровно 21-летний водитель автомобиля Ford Mustang устроил "дрифт" перед фотографиями павших защитников Украины.

Этот инцидент был раскрыт и обнародован первым заместителем начальника Патрульной полиции Алексеем Белошицким.

Он отметил, что существует два разных мира в Украине: один, где люди борются на передовой за свободу по цене собственной жизни, а другой - где индивиды проявляют безответственность и цинизм, совершая недопустимые действия, подобные "дрифту", перед портретами погибших Героев.

Белошицкий добавил, что этот инцидент произошел на улице Соборной города Ровно перед фотографиями наших погибших защитников. Нарушителя привлекли к ответственности.

Он призвал всех почтить память павших и помнить, что свобода приходит за высокую цену – ценой жизни наших сограждан.

В комментариях украинцы возмутились из-за поступка водителя: "Вот, что у него в голове? Вот просто спросить: "Что у тебя в голове?", "Неадекватный как такое вообще возможно… что у него в голове!", "Боже, ну о что думают такие ублюдки, когда делают такое? У нас вообще нужно менять все эти нормы и правила для тех, кто в тылу...", "Пол Украины-плачет...пол Украины скачет... такая жизнь...".

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