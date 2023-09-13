В Киевской области будут судить председателя одного из сельских советов, обвиняемого в растрате 811 тысяч гривен при закупке генераторов. Инцидент произошел при отключении электроснабжения из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры. То есть люди сидели без света, пока на них зарабатывали. Подробно об этом рассказали в пресс-службе Киевской областной прокуратуры.

По данным пресс-службы Киевской областной прокуратуры, злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы. Расследование установило, что обвиняемый в Киевской области заключил соглашение с предприятием по поставке дизельных генераторов для объектов сельсовета с электрическим отоплением. Однако предприятие поставило технику, которая не отвечала условиям соглашения по характеристикам и описанию функции.

По словам правоохранителей, генераторы отличались по размерам, весу, марке двигателей и имели гораздо меньшую мощность.

Несмотря на это, чиновник подписал расходные накладные, на основе которых была произведена оплата за товар. Это привело к нанесению ущерба бюджету общины на 811 тысяч гривен.

В связи с этим сельский голова был отстранен от должности, а его имущество под предварительный арест. Закончено следствие по вопросам растраты имущества, и обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения сути дела.

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