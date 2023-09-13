Популярная украинская блогерша и журналистка Рамина Эсхакзай, которая во время войны стала снимать выпуски о войне и ездить в горячие точки, часто делится с поклонниками подробностями совей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз Рамина Эсхакзай опубликовала фото своего приятеля-воина, который был героем одного из ее выпусков, и который, к сожалению, погиб на войне.

Как рассказала Рамина Эсхакзай, ее приятель с позывным Фарш служил добровольцем, он был бойцом третьей отдельной штурмовой бригады. Они познакомились на съемках, он был героем одного из ее выпусков о добровольцах. Также Рамина Эсхакзай рассказала, что они с Фаршем часто переписывались, он рассказывал о войне, а также по-дружески что-то советовал девушке. А еще он очень любил свою дочь.

"Кроме того, что Фарш был примерным бойцом, он был хорошим отцом. Очень любил свою дочь и радовался, когда представилась возможность провести с ней время. Несколько недель назад я думала о том, с кем записать интервью. Пресс-офицер спросил: "Может Фарша?". Я ответила: "Я недавно его сняла, давай подождем, чтобы было больше, о чем рассказать". Этот урок я запомню навсегда. Потом может не наступить. Сегодня я узнаю, что его нет. Для меня это первая потеря моего друга на войне. Не могу поверить, что его нет. Фарш всегда говорил, что погибнет в бою, но я верила в то, что он бессмертен. Ну это же Фарш. Мои соболезнования семье и близким Саше", - поделилась своими переживаниями Рамина Эсхакзай.

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