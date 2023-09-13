В Украине разыскивают приехавшего из Финляндии молодого парня в полиции рассказали подробности.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области, молодой человек уже почти месяц не выходит на связь с родными.

«Правоохранители обращаются к неравнодушным гражданам и представителям средств массовой информации помочь в поисках Оксанен Расмус Яаарли Йоонатан, 2003 года рождения, гражданина Финляндии», - подчеркнули в полиции.

Об исчезновении молодого человека правоохранителям сообщили волонтеры из Финляндии. К ним за помощью обратились родители разыскиваемого.

По последней информации, мужчина в телефонном разговоре со своей девушкой сообщил, что находится в Яремче.

«С 17 августа разыскиваемый не выходит на связь с родными. Парень может находиться на территории области», – отметили украинские правоохранители.

Приметы разыскиваемого: рост 192 см, худощавого телосложения, глаза – зеленого цвета.

Парень носит очки и серьги.

Полицейские обращаются к украинцам – если кому-то известна любая информация, которая поможет в розыске мужчины, просьба звонить по телефону на круглосуточную линию службы «102».

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