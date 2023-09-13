В большинстве регионов уже готовы графики возможных отключений, но их внедрение остается под вопросом.

В настоящее время разные отрасли энергетики, включая производство электроэнергии, угольную и нефтегазовую промышленность, активно готовятся к приближенному отопительному сезону. В Минэнерго рассказали, введут ли графики с 1 октября.

Минэнерго отмечает, что имеющиеся мощности электроэнергетики в Украине достаточны для удовлетворения потребностей потребителей. Даже в текущий день отмечается лишний объем производства электроэнергии. В связи с этим планируемое внедрение графиков отключений от 1 октября в любом регионе страны отменено.

Однако следует отметить, что отключения потребителей могут происходить в случае повреждения энергетической инфраструктуры при обстреле. Это уже случалось во время прошедшего отопительного сезона.

Также, в случае неравномерного распределения электроэнергии между потребителями в разных регионах, операторы системы распределения разработали и опубликовали графики возможных отключений.

Пока нет планов проводить общие отключения для бытовых потребителей на протяжении всего осенне-зимнего периода.

В большинстве регионов уже готовы графики возможных отключений, но их внедрение остается под вопросом и зависит от конкретных обстоятельств. К примеру, во Львовской области они могут быть активированы только по решению "Укрэнерго" и в случаях необходимости ограничить потребление электроэнергии. В таком случае отключения могут продолжаться до двух часов подряд и до четырех часов в сутки.

Источник: Обозреватель.

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