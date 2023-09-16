На Волыни задержан депутат областного совета на взятке в 35 тысяч долларов.

Задержание депутата произошло во вторник, 12 сентября, в городе Владимире.

Как сообщила пресс-служба НАБУ, чиновник требовал взятку от бизнесмена, желающего приобрести земельный участок для того, чтобы построить там предприятие по утилизации отходов.

Депутат обещал за деньги обеспечить принятие местным советом ряда решений, необходимых для получения земельного участка.

Предприниматель из-за того, что депутат требовал у него деньги – обратился в полицию.

Сообщается, что в течение апреля-мая 2023 года чиновник получил в виде "задатка" часть взятки в размере 10 тысяч долларов.

После получения остатка в сумме 25 тыс. долларов и обмена их на евро с целью вместо следов - был задержан.

Следствие не сообщило имени задержанного, однако издание "Цензор.Нет " сообщает, что подозреваемым является депутат от партии «За будущее».

Известно, что проверяется причастность к преступлению других лиц.

Обыски проводились во Владимирском горсовете и у супруги мэра Владимира, об этом мэр рассказал на странице в Facebook.

Задержанному депутату готовят подозрение, по какой статье пока не известно.

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