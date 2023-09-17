В ходе обысков у него были найдены телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили и прекратили деятельность интернет-агитатора в Киеве, который распространял прокремлевские нарративы и организовывал протесты. Этому мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Службы безопасности Украины в столице и Киевской области.

48-летний киевлянин распространял фейковые антиукраинские материалы в соцсетях Facebook и Telegram. Эти материалы содержали информацию о "глобальном сговоре" и "внешнем влиятельном управлении" над Украиной с целью уничтожения славянских народов. Злоумышленник использовал прокремлевские темы и нарративы для этих публикаций.

Такие материалы включали в себя идеи о войне между "братскими славянскими народами" и существование "глобальной империи", пытавшейся обогатиться и навязывать свои правила в мире.

Также злоумышленник активно распространял пропаганду в украинском сегменте сети Интернет, побудив к немедленному завершению конфликта и возвращению украинских военных. Кроме того, он призвал к организации общественных мероприятий по "увольнению украинских активистов-блоггеров", ставших фигурантами уголовных производств за глорификацию российской агрессии в Украине.

В ходе обысков у него были найдены телефоны с доказательствами противоправной деятельности в пользу россии, а также переписка с администраторами российских пропагандистских Telegram-каналов, где обсуждалась организация общественных акций поддержки. Основной целью этих акций было поддержать пророссийского пропагандиста, являющегося фигурантом дела и имеющего связи с Кириллом Стремоусовым.

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