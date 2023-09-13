Сообщается, что деньги предусматривались для выплаты гражданам пособия на лечение.
Как сообщили в НАБУ, в депутат Полтавского облсовета, зная наличие 200 тыс. грн, выделенных из областного бюджета для оказания помощи украинцам - решил присвоить часть из них.
Данные средства должны быть помощью лицам, которые имели проблемы со здоровьем или находились в затруднительном положении.
Чиновник привлек к "схеме" сотрудницу Полтавского областного совета, которая "советовала" ему потенциальных получателей помощи среди приближенных к нему лиц.
Она помогла ему с оформлением необходимых документов. Таким образом, помощь в размере 100 тыс. грн получила родственница депутата, предоставив поддельную выписку из медкарты.
После поступления средств в размере 100 тыс. грн. на счет родственницы депутата на деньги был наложен арест.
Таким образом, подозревается депутат Полтавского областного совета – ч. 4 ст. 191 УК Украины;
консультант отдела обеспечения деятельности руководства исполнительного аппарата совета – ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 УК Украины;
родственница депутата – ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 УК Украины.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.
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