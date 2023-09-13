Всем злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины успешно заблокировала деятельность пяти каналов, незаконно вывозивших мужчин призывного возраста за границу. Как сообщили в СБУ, среди задержанных обнаружили начальника одного из районных военкоматов на Харьковщине и директора филиала частного университета в Ровно.

Стоимость таких услуг колебалась от 800 до 8 тысяч долларов США, в зависимости от срочности выезда и присутствия посредников. СБУ удалось помешать незаконному вывозу за пределы Украины более сотни уклонистов.

В Харьковской области задержан начальник районного военкомата, который продавал фиктивные справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья и пользовался сообщниками из военно-врачебной комиссии для оформления этих документов.

В Ровно военная контрразведка задержала директора областного филиала одного из частных университетов, обещавшего военнообязанным "внеочередное" зачисление в высшее учебное заведение с правом отсрочки призыва, а затем вывоз их за границу под видом обучения в партнерском учебном заведении в ЕС.

В Закарпатье ликвидировано два канала нелегальной миграции за границу, один из которых использовал реку вдоль границы для переправки уклонян, а другой прокладывал маршруты через лесные тропы.

В Ивано-Франковской области раскрыта схема, в которой трое злоумышленников вывозили ухилянцев за границу из-за труднодоступных горных местностей. Всем злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Последние новости Украины:

Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.