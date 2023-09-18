Мужчину судили за уклонение от мобилизации в Украине, свою вину он признал.
Однако мужчина заявил, что не хочет служить в ВСУ.
В приговоре суда говорится, что мужчина в сентябре 2022 года прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе.
Получив повестку с требованием явиться в военкомат, он ее проигнорировал.
В судебном заседании он признал вину и сообщил, что его остановили на дороге и сразу увезли для прохождения ВЛК.
Мужчину сочли годным для службы и на следующий же день вручили повестку.
На сборный пункт не явился "из-за страха за свою жизнь".
Также, у него были семейные обстоятельства, по которым он не мог идти на службу.
"Эти обстоятельства существуют и сегодня, поэтому служить в ВСУ не желает. Занимается волонтерской деятельностью, ухаживает за человеком с инвалидностью», – цитируют обвиняемого в приговоре суда.
Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил ему наказание – три года тюрьмы.
Сообщается, что на приговор может быть подана апелляция.
Источник: Захід нет.
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