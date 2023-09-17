В настоящее время экс-депутату избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Служба безопасности задержала депутата Шевченковского поссовета в Харьковской области, который добровольно сотрудничал с агрессором во время оккупации региона. Детали были сообщены пресс-службой Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, еще до начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину подозреваемый осуществлял предпринимательскую деятельность в области лесопильного производства. После оккупации пгт Шевченково в Харьковской области он установил бизнес-связи с представителями оккупационных властей и начал предпринимательскую деятельность в сотрудничестве с оккупантами.

Он получил "патент на торговую деятельность, отрасль общественного питания и обслуживания населения" от оккупационных властей со спецификацией "розничная торговля горючим".

Депутат продавал горючее на автозаправочных станциях в городе Купянск и пгт Шевченково. За право осуществлять предпринимательскую деятельность он ежемесячно платил 50 тысяч российских рублей оккупационным властям.

После освобождения района злоумышленник остался в поселке, где пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

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