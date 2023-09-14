Из-за мошенничества с модульными домами будут судить львовянина.

Установлено, что обвиняемый разработал и реализовал мошенническую схему, чтобы завладеть деньгами в больших размерах.

Как сообщает Львовская областная прокуратура, фигурант уверял потерпевшего, что имеет возможность изготовить и установить модульный дом.

Он даже заключил с потерпевшим фиктивный договор о выполнении работ, представившись замдиректора строительного предприятия Львова, однако это была неправда.

Согласно договору, потерпевший заплатил аванс и дополнительные расходы в размере 290 тысяч гривен.

В результате обвиняемый распорядился деньгами по собственному усмотрению. По такой же схеме он «проработал» другого потерпевшего, завладев 367 тысячами гривен.

По преступным схемам мужчина завладел 657 тысячами гривен.

Жовковская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 57-летнего жителя Львова по факту мошенничества (ч. 2, 3 ст. 190 УК Украины).

Также недавно сообщалось, что СБУ разоблачила дежурного агента, который искал корректировщиков "на свободе" для вражеских ударов по Львову.

Он "планировал" воздушную атаку России на военную и критическую инфраструктуру области. Разоблачен агент ФСБ, отбывая наказание в исправительной колонии Львовщины, помогал врагу.

Фигурант пытался создать собственную группу информаторов, в которую входили родственники и знакомые на свободе.

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Как сообщала Politeka, предателю "обещали" до 5 тыс долларов: разоблачен корректировщик на Львовщине, который найден в телефоне.

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