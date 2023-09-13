В Украине утвердили официальный список предметов, которые запрещено пересылать по почте.

Украина официально утвердила список предметов, которые запрещено отправлять по почте, и все почтовые операторы должны соблюдать эти ограничения. Этот список был одобрен Постановлением Кабинета министров №958 от 8 сентября.

В частности, теперь в Украине запрещено отправлять:

Национальная валюта (за исключением нумизматических монет и их коллекций) и иностранная валюта. Пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней. Алкогольные напитки с содержанием этилового спирта свыше 8,5 процентов объема, табачные изделия, жидкости для электронных сигарет без марок акцизного налога установленного образца. Легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества, токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества. Животных и ядовитые растения. Специальные технические средства получения негласной информации, биологические агенты и прочее.

Для международных отправлений существуют другие правила, где также ограничена пересылка некоторых документов, таких как разрешения на право ношения оружия, трудовые книжки, военные билеты и документы, удостоверяющие личность. Исключением может быть пересылка загранпаспорта во время военного положения.

Товары, вещества и другие предметы, запрещенные к пересылке в международных почтовых отправлениях, могут быть изъяты таможенными органами. В случае обнаружения опасных предметов, таких как оружие, наркотики, радиоактивные вещества или биологические агенты, сотрудники почты обязаны обращаться в полицию.

Последние новости в Украине:

Напомним, украинцам могут ввести новый штраф.

Как сообщала Politeka, в Украине идет подготовка к восстановлению довоенного положения системы налогообложения.

Также Politeka писала, новые штрафы для украинцев - кому придется заплатить 850 гривен.