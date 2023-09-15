Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что однажды зашла в приложение банка и увидела, что ее карточка заблокирована.

"ПриватБанк" стал объектом недовольства среди некоторых своих клиентов. Некоторые украинцы столкнулись с проблемами и неприятностями, связанными с предоставлением банком своих услуг.

На сайте "Минфин" появился свежий негативный отзыв о функционировании "ПриватБанка". В этом новом отзыве клиент выразил свое разочарование работой банка, внезапно заблокировавшего его банковский счет.

Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что однажды зашла в приложение банка и увидела сообщение о том, что ее карточка была ограничена. Она сразу связалась с оператором. Он пообещал установить, что случилось и отметил, что сейчас идет проверка средств, поступающих на ее карту.

На следующий день клиентка "ПриватБанк" уже не смогла войти в приложение. Женщина снова связалась с оператором в онлайн-чате, прошла верификацию, а оператор ответил, что, к сожалению, она не является клиентом банка и доступ к "Приват24" ей был заблокирован. На вопрос какова причина расторжения договора, есть один ответ: "Решение банка!".

"На счетах осталась немалая сумма, это все мои сбережения на сегодняшний день, по просьбе перевести средства онлайн на счет другого банка отказали, только лично нужно прибыть в отделение "ПриватБанк". Не захотели даже пойти на встречу в такое трудное время, так как я нахожусь на временно оккупированной территории", - посетовала клиентка "ПриватБанк".

Клиентка "ПриватБанк" добавила, что ей непонятно, почему банк не вышел на связь и не объяснил какие именно платежи вызвали подозрение и даже не пытались выяснить обстоятельства этих подозрительных переводов.

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

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